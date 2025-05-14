За прошедшие сутки в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадали 16 мирных жителей, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 16 мирных жителей, 3 из них — сотрудники скорой медицинской помощи, 4 бойца «Орлана»», — написал глава региона.

По словам Гладкова, в больницах сейчас находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии.

Всего за ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников, три из них — над Белгородской областью.

В ночь на 14 мая Гладков сообщал об одном пострадавшем от удара дрона по грузовому автомобилю в селе Богун-Городок. По словам главы региона, с открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжелом состоянии бригада СМП доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.

Позже губернатор написал, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по ГАЗели, ранен водитель.

«Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая помощь оказывается», — сказано в сообщении Гладкова.