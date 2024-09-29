Злоумышленники, не имеющие никакого отношения к спецназу «Ахмат», представлялись его бойцами и продавали гражданам различное оборудование под предлогом пополнения бюджета подразделения. Они убеждали людей покупать у них шуруповерты и генераторы, ссылаясь на якобы существующую проблему с финансированием подразделения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа, генерал-майор Апти Алаудинов.

Телеграм-канал «Военкоры русской весны» уточнил, что семь человек, занимавшихся торговлей с рук под видом бойцов «Ахмата», задержаны сотрудниками Росгвардии. В сообщении канала говорится, что продаваемые злоумышленниками товары ранее были ими украдены, а покупателей обманывали, убеждая их, что «Ахмат» отчаянно нуждается в деньгах из-за задержки выплат в армии.

Алаудинов опубликовал три видеозаписи, на каждой из которых засняты разные мужчины. Один из них называет себя цыганом и рассказывает, что приехал из Ставропольского края. По его словам, на протяжении трех последних недель он вместе с другими мужчинами занимался продажей оборудования.

Иногда, признался герой видео, они надевали военную форму и в разговоре с покупателями представлялись бойцами «Ахмата». В кадре виден стоящий сзади автомобиль с наклейкой «Ахмат — сила» и буквой Z на фоне флага Чечни.

В другом видео, опубликованном Алаудиновым, говорится, что мошенники орудовали в городе Старый Оскол Белгородской области.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что это подразделение является одним из самых обеспеченных в России, поэтому «никогда не занималось и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно». По словам Алаудинова, попытки использовать репутацию «Ахмата» с целью наживы будет «пресекаться самым жестким образом».

«Спецназ “Ахмат” — не рекламная марка. Мы никому не позволим пренебрегать нашим славным именем!» — подчеркнул Алаудинов.

Старооскольские телеграм-каналы уточняют, что предполагаемых мошенников выследили волонтеры, которые затем передали информацию Росгвардии и «Ахмату». При задержании у семерых злоумышленников были изъяты семь автомобилей, которые «Ахмат» оставил в распоряжении росгвардейцев.