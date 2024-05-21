Один человек погиб, трое ранены в результате атаки украинского дрона-камикадзе по автомобилю в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибла женщина, пострадавшие — ее супруг и его родители.

Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе; дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира.

«К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения: свекровь погибшей госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, свекр и муж — с осколочными ранениями разных частей тела. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Гладков.

Минобороны России утром сообщило, что за прошедшую ночь система ПВО уничтожила над Белгородской областью один снаряд РСЗО «Ольха» и два дрона ВСУ.