Синяк на правой руке президента США Дональда Трампа появился из-за частых рукопожатий, пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Sky News. Гематому заметили во время встречи американского президента с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», — пояснила Левитт.

Она добавила, что Трамп — «человек из народа», который ежедневно встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки, чем любой другой президент в истории.

Как отмечает телеканал Sky News, покраснения и синяки на правой руке Дональда Трампа заметили еще в августе и ноябре прошлого года.

Своими сильными и долгими рукопожатиями во время встреч с политиками Трамп прославился еще в свой первый президентский срок. Там, например, во время встречи с Макроном в 2017 году американский президент жал коллеге руку около 30 секунд.

В декабре прошлого года в ходе переговоров с президентом Франции и украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп также доминирующим жестом пожал руку Макрону.