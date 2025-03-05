Взрыв газового оборудования привел к обрушению перекрытия между четвертым и пятым этажами пятиэтажки в Белореченске (Краснодарский край), погибших нет, пострадали три человека, один из них в реанимации с ожогами 70% тела. По предварительным данным, взорвался 50-литровый газовый баллон для монтажа натяжных потолков.

Два жилых помещения в доме на Красной улице разрушены полностью, а еще шесть — частично повреждены, эвакуированы 54 жильца, включая 12 детей. Из эвакуированных 25 человек находятся в пункте временного размещения в гостинице «Белореченск». На месте работают 67 специалистов и 33 единицы техники МЧС России.

Администрация Белореченского района ввела в городе режим чрезвычайной ситуации, написал глава района Сергей Сидоренко в своем телеграм-канале. «На данный момент введен режим функционирования “Чрезвычайная ситуация” для городского поселения», — сообщил Сидоренко.

По данным Shot, взрыв произошел в квартире механика компании по утилизации твердых отходов — 32-летнего Дмитрия Г., и это он лежит в реанимации с ожогами 70% поверхности тела. Пострадал также его сосед с четвертого этажа, 50-летний Николай Ю. — его придавило плитой. Третий пострадавший получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

«Полхаты разорвало. Четвертого и пятого этажа нет», — цитирует местных жителей Baza. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что пострадавшие получают всю необходимую помощь, а мужчину, получившего обширные ожоги, при необходимости перевезут в столицу региона. Второй пострадавший, по его словам, отделался ушибом, а третий будет находиться на амбулаторном лечении.