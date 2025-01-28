В Берлине правоохранители задержали россиянина по подозрению в финансировании группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ)*. Об этом сообщила Генпрокуратура Германии.

«Генпрокуратура ФРГ распорядилась сегодня на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Верховного суда ФРГ, задержать в Берлине российского гражданина Зелимхана Д.» — говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, мужчина подозревается «в членстве в преступной организации, оказании поддержки террористической организации за рубежом, а также в нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности».

По версии следствия, задержанный в августе 2022 года вступил в преступную группировку, которая через социальные сети и другие каналы, занималась в Германии и других европейских странах сбором средств для ИГ* и через посредников за рубежом направляла их исламистам.

«В первую очередь они предназначались для женщин — участниц ИГ* в курдских лагерях и боевикам ИГ*», — отметили в Генпрокуратуре.

Как утверждает следствие, россиянин организовал сбор пожертвований в районе Берлина и занимался управлением полученных средств. Сумма всех сделок, которые он совершил в интересах группировки, превышает 60 тысяч евро.

*организация признана в России террористической и запрещена