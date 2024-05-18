В ночь на 18 мая в Бишкеке прошел стихийный митинг, в котором, по оценке Kaktus.media, приняли участие около тысячи человек. Причиной протестов стала драка местных жителей и иностранных граждан в одном из хостелов столицы Киргизии. Как утверждает 24.kg, участники митинга хотели «отомстить» приезжим за избиение кыргызстанцев. Как проходил митинг — в материале RTVI.

Драка у общежития

В понедельник, 13 мая, около 21:30 по местному времени (19:30 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что у одного из общежитий Бишкека по улице Буденного «иностранные граждане нарушают порядок». Издание «Сводка» со ссылкой на МВД Киргизии уточнило: следственная группа выяснила, что иностранцы якобы «скрывались от неизвестных лиц, которые угрожали физической расправой, тем самым нарушили общественный порядок».

Портал 24.kg утверждал, что в этот день иностранные граждане избили несколько местных жителей, из-за чего 17 мая около 100 человек пришли к общежитию, чтобы «отомстить» приезжим. Как писало издание Kaktus.media, протестующие разбили оконные и дверные стекла, а также ворвались внутрь здания и начали «мародерствовать».

На место выехали отряды внутренних войск МВД, там же находился полк спецназначения. Начались задержания.

Около полуночи полиция сообщила о задержании трех иностранных граждан, участвовавших в драке 13 мая, — одного 2000-го и двух 2003-го годов рождения. Против них возбудили дело по статье о хулиганстве. Позднее они попросили прощения у кыргызского народа и пообещали, что «это больше не повторится».

«Мы просим прощение у всех народов Кыргызстана. И обещаем, что это больше не повторится. И будем соблюдать закон Кыргызстана. Нам очень жаль, что там получилось. Просим вас нас простить», — говорит один из задержанных на видео из отделения милиции.

Протесты на улицах Бишкека

На улицах Бишкека число протестующих постепенно возросло до тысячи человек, пишет Kaktus.media. Из-за этого пришлось перекрыть несколько улиц: в восточном направлении — проспект Чуй, в северном — улицу Курманджан Датки. Поток автомобилей регулировали сотрудники управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

24.kg описывало обстановку на улицах как «напряженную». Агентство указывало, что толпа периодически пыталась прорвать оцепление, установленное правоохранителями. Помимо оцеплений, на улицах стояли водометы.





По информации «Sputnik Кыргызстан», собравшаяся толпа требовала освободить задержанных во время беспорядков кыргызстанцев. В полиции сообщили, что задержаны были только трое иностранцев, участвовавших в драке в хостеле.

Переговоры с собравшимися вели начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев, активисты и спортсмены, пишет 24.kg. В результате протестующие потребовали ужесточить контроль над иностранными гражданами, чтобы их задержали и наказали по всей строгости.

После окончания переговоров митингующие начали расходиться. Как отмечает агентство, это произошло ближе к рассвету.

Утром 18 мая МВД Киргизии отчиталось, что ситуация в Бишкеке стабилизировалась и «находится под полным контролем милиции». Все участники митинга разошлись, движение транспорта на всех улицах столицы восстановили, говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве Киргизии сообщили, что в результате ночных протестов за медицинской помощью обратились 29 человек, в том числе иностранцы. В частности, двое пострадавших находятся в Городской больнице скорой медицинской помощи — у них диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. По данным Kaktus.media, их состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

Помимо этого, среди пострадавших есть гражданин Пакистана, утверждает издание. У него диагностировали перелом челюсти. «Пациента готовят к операции — репозиции перелома челюсти. Министр [здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев], поручил руководству Нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему», — пишет Kaktus.media.

Заявления местных властей

Глава госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что «в какой-то мере» считает правильными вчерашние требования протестующих, и отметил, что власти уже занимаются выдворением нелегальных мигрантов из страны. Согласно статистике, основными нарушителями законодательства являются граждане Пакистана и Бангладеш, отметил Ташиев. Всего, по его словам, в стране находится около 5 тыс. незаконных мигрантов — мероприятия по их выявлению продолжат проводить в усиленном порядке.

Ташиев подчеркнул, что в ночной акции протеста участвовали около 700 человек в возрасте от 18 до 25 лет, которые были обеспокоены увеличением числа мигрантов в Бишкеке.

«Вчера никаких действий в отношении собравшихся правоохранительные органы не применяли, мы наблюдали за характером, собравшиеся не имели плохих намерений, однако, среди них находись провокаторы», — пояснил глава ГКНБ.

По словам Ташиева, у некоторых участников стихийного митинга с собой было оружие. Эти граждане уже задержаны и понесут наказание, отметил глава ГКНБ.

Утром 18 мая в ГУВД Бишкека прошло экстренное совещание по ночным беспорядкам. Милиция призвала горожан и гостей столицы не поддаваться на провокации.

Правительство Киргизии осудило попытки «провокаторов» разжечь насилие на межэтнической почве. Также власти не подтвердили сообщения о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранных студентов.