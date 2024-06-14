В городе Благовещенске Амурской области автомобиль вылетел на тротуар и сбил насмерть троих человек, еще шесть человек после ДТП госпитализированы. Водитель минивэна жив, он задержан с признаками алкогольного опьянения. Что известно о произошедшем, — в материале RTVI.

По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19:28 (13:28 мск) на улице Василенко. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением иномарки и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.

«В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних детей 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали», — отметили в УМВД по Амурской области.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что погибли два мальчика 14 и 15 лет и женщина в возрасте 49 лет. По словам Имамеева, шесть человек госпитализированы, в их числе трое детей «в тяжелом и очень тяжелом состоянии».

Водитель «выпил бутылку водки»

Водитель минивэна в ходе ДТП получил «незначительные травмы», с места происшествия он не скрывался, сообщили агентству ТАСС в оперативных службах. Водителем Suzuki Hustler оказался Евгений Бакарюкин, который, по данным источника телеграм-канала Shot, «выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль».

По данным Shot, Бакарюкин ранее работал охранником, он родом из Красноярского края. Машину он купил в октябре прошлого года, за это время заработал три штрафа на общую сумму 4 тыс. рублей. Телеграм-канал «112» также сообщил, что освидетельствование показало у Бакарюкина 2 промилле алкоголя — это «почти бутылка водки».

«Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В правоохранительных органах заявили, что в момент ДТП водитель «значительно превысил допустимую скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов». По словам источника ТАСС, водитель ехал со скоростью не менее 100 км/ч при допустимых в черте города 60 км/ч.

СК после ДТП возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Водителю грозит лишение свободы на срок до 15 лет.