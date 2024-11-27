Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за снежной «бури столетия», сообщает пресс-служба местной администрации. Сильный циклон обрушился на город вечером 25 ноября — снегопад идет непрерывно уже почти двое суток.

На улицах Благовещенска круглосуточно работает техника, которая устраняет последствия циклона. «Водителей призывают не парковать авто в заездных карманах и вдоль обочин — это затрудняет работу спецмашин», — отметили в администрации.





Учащиеся школ переведены на дистанционный формат обучения до 29 ноября. Работодатели могут сами определять формат: сокращать рабочий день или переводить сотрудников на удаленную работу.

Среди прочего, власти формируют базу водителей, которые готовы помочь пожилым людям и маломобильным горожанам — доставить им еду, медикаменты или довезти их до соцучреждений. Чтобы присоединиться, необходимо позвонить в городское управление общественных связей.

В мэрии уточнили, что выпавшие осадки суммарно превышают месячную норму в два-три раза. В непогоду возможны сбои в работе объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропередач, падение старых деревьев и неустойчивых конструкций, увеличение числа аварийных ситуаций на дороге.

«Это стихия. За два дня выпало столько же снега, сколько по нормам у нас выпадает за всю зиму. Ситуация форс-мажорная и городу нужна помощь», — заявил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Он призвал местных жителей помочь с уборкой дворовых территорий и отметил, что сотрудники администрации в обеденный перерыв вышли на уборку прилегающей территории, ближайших тротуаров и остановок.

Губернатор Приамурья Василий Орлов добавил, что сильнейший снегопад усложнил жизнь всем жителям области.

«Сейчас к борьбе со снегом и накатами на трассах привлечено 400 спецавтомобилей и свыше 700 человек. Все мы понимаем, что ни этими силами, ни если бы их было в сотни раз больше, быстро справиться с последствиями рекордных осадков невозможно», — пояснил он.

Орлов призвал местных жителей «быть максимально осторожными» и без необходимости не пользоваться автомобилями. Властям на местах он рекомендовал отменить все спортивные и культурные мероприятия, а работодателям — перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Глава Приамурья уточнил, что из-за угрозы безопасности отменено множество междугородних и муниципальных автобусных маршрутов. Для тех, кто все же отправляется в дальние поездки, на дорогах расположены пункты обогрева.

Mash пишет, что водители автобусов отказались ездить по Благовещенску из-за неочищенных дорог. Местные жители рассказали каналу, что в отдаленные уголки города общественный транспорт не доезжает. В частности, маршрутки не смогли добраться до микрорайона Астрахановка — людям пришлось добираться до остановки через сугробы, а снегоуборочной техники там якобы не было, утверждает канал.

В сети публикуют кадры, на которых горожане пытаются «вытолкать» автобусы и машины, которые застряли в снегу.