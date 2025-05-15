В Бодайбо Иркутской области суд приговорил начальника пожарно-спасательной части к 2,5 года колонии-поселения по уголовному делу о гибели двух его подчиненных во время тушения пожара в многоквартирном доме в январе 2022 года. Об этом сообщили областные прокуратура и управление Следственного комитета (СК).

«Суд установил, что подсудимый, занимая должность начальника пожарно-спасательной части, ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности и не обеспечил безопасность личного состава при тушении пожара <…>. В результате звено газодымозащитной службы в составе начальника караула и пожарного, вошедшее по его указанию в дом для тушения пожара изнутри, не вышло. Тела погибших обнаружены позже на месте происшествия», — сказано в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, руководитель тушением не проанализировал доступную ему информацию о пожаре и не оценил обстановку должным образом.

«Проигнорировав информацию о достижении предела огнестойкости строительных конструкций и особенностях перекрытий, [он] принял решение о направлении двух бойцов для осуществления тушения изнутри одной из квартир. Через некоторое время двое спасателей перестали выходить на связь. Позже в подвальном помещении были обнаружены тела 24-летнего и 27-летнего сотрудников ПСЧ-37», — сообщает СК.

Как отмечает прокуратура, начальник части вину не признал и выдвинул свои версии произошедшего. В чем они состоят, в ведомстве не уточнили.

Суд счел собранные гособвинением доказательства достаточными для того, чтобы признать мужчину виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 293 УК). Помимо наказания в виде двух лет и шести месяцев в колонии-поселении, его лишили права занимать определенные должности на тот же срок.

Пожар произошел в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме в Бодайбо ночью 22 января 2022 года. Никто из жильцов не пострадал, однако позднее внутри нашли тела двух сотрудников ПСЧ, которые вошли туда для разведки и тушения огня. По данным иркутских СМИ, погибли 27-летний начальник караула части лейтенант внутренней службы Игорь Руснаков и 24-летний пожарный Вадим Найденов. Руснаков служил в МЧС с 2016 года, Найденов — с 2020-го. Для выяснения обстоятельств их гибели главк МЧС России по Иркутской области направил в Бодайбо комиссию.

После этого инцидента по инициативе руководства Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона и местной администрации в городе установили памятник погибшим пожарным и спасателям.