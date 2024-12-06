В столичной Боткинской больнице отрицают нехватку физраствора, о которой RTVI рассказал один из студентов медицинского вуза, проходящий там практику.

Директор ММНКЦ им. С. П. Боткина Андрей Шибанов в разговоре с RTVI назвал вопрос о нехватке физраствора в больнице «фантастическим» и заявил, что вопрос «не по адресу».

В Департаменте здравоохранения города Москвы на момент публикации не ответили на запрос RTVI.

В DSM Group сообщили RTVI, что за первые девять месяцев 2024 года российские больницы закупили почти втрое меньше физраствора, чем в 2023 году — 40,7 млн литров препарата против 110,2 млн литров. При этом основной объем закупки в госсегменте, по данным компании, приходится на IV квартал.

Ранее RTVI писал, что российские регионы жалуются на дефицит инфузионных растворов натрия хлорида. Нехватку отмечали в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае.

Физраствор входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и цена на него регулируется государством. Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с RTVI связал снижение объемов поставки физраствора с низкой рентабельностью его производства. При этом основной госпоставщик физраствора, фармкомпания Solopharm (ООО «Гротекс»), утверждал, что производство препарата остается стабильным на протяжении последних трех лет.