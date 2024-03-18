В боях в населенном пункте Работино в Запорожской области 4 марта погиб российский военнослужащий отряда «Керчь» Александр Шишенко (позывной Шиша), который запечатлен на сделанной летом 2023 года видеозаписи с одной из первых трофейных американских БМП Bradley, захваченных у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию о гибели бойца подтвердили RTVI его товарищи.

В составе своей группы 20-летний Шишенко одним из первых «затрофеил» американскую боевую машину пехоты на Запорожском направлении. Видео Шишенко с приветом «пану Зеленскому» на фоне БМП Bradley стало вирусным в июле 2023 года, его публиковали в том числе «RT на русском» и телеграм-канал Shot.

Украинский военкор Юрий Бутусов в августе 2023 года заявил, что российский военнослужащий, который «передал “привет Зеленскому” возле подбитой украинской БМП Брэдли близ села Работино», якобы попал в плен.

В подтверждение своих слов Бутусов публиковал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой предполагаемый военнопленный говорил, что ему всего 19 лет. Информация Бутусова оказалась недостоверной, ее опроверг сам Шишенко.

В тот период он записал видео, на котором заявил, что «отряд “Керчь” в плен не сдается». «Во-вторых, мне 20 лет, ребята», — сказал тогда Шишенко.

Военнослужащий был награжден двумя орденами Мужества и Георгиевским крестом.