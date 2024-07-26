В Бразилии две девушки скончались от лихорадки Оропуш, сообщил Минздрав южноамериканской страны. Это первые зарегистрированные смертельные случаи заболевания.

«Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге», — рассказали в ведомстве.

По данным Минздрава, с начала 2024 года в Бразилии зафиксировали более семи тысяч случаев заражения лихорадкой Оропуш. Большая часть из них зарегистрирована в штатах Амазонас и Рондония. В ведомстве отметили, что продолжат расследования еще одной смерти человека в штате Санта-Катарина. В Минздраве не исключают, что пациент также мог скончаться после заражения лихорадкой Оропуш.

Лихорадка денге, симптомы которой упомянули в министерстве, является острым вирусным заболеванием и сопровождается интоксикацией, сыпью и высокой температурой. Лихорадка Оропуш — это тропическая вирусная инфекция, которая передается человеку при укусах комаров и мошек. Течение заболевания и симптомы сравнивают с лихорадкой денге. Оропуш сопровождается рвотой, головной и мышечной болью, скованностью суставов, ознобом. Также может появиться чувствительность к свету. Обычно, по оценке врачей, заболевание длится от трех до шести дней и не представляет особой опасности для человека. Однако тяжелые формы лихорадки могут привести к осложнениям. Заболевание получило название Оропуш по наименованию реки в республике Тринидад и Тобаго, где впервые обнаружили вирус. В Бразилии инфекцию выявили в 1960 году в крови ленивца. В 2020 году лихорадку Оропуш впервые зафиксировали во Французской Гвиане. В 2024 году вирус также выявили в девяти провинциях Кубы.

В середине июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве, заявил, что в мире в любой момент может начаться новая пандемия. В качестве примера он напомнил о вспышка птичьего гриппа H5N1.