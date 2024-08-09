Пассажирский турбовинтовой самолет ATR-72 авиакомпании Voepass Linhas Aereas потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, передает телеканал Globo. По предварительным данным, на борту находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

После падения самолет загорелся, у него взорвались бензобаки. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как самолет врезается в группу деревьев, за которым следует большой столб черного дыма.

Руководство аэропорта Infraero, откуда вылетел лайнер, до сих пор не подтвердило информацию о крушении, несмотря на то, что в интернете уже опубликованы кадры очевидцев катастрофы. При этом пожарная команда штата Сан-Паулу подтвердила в соцсетях, что самолет потерпел крушение в Виньедо, и что она направила семь экипажей в район аварии, пишет Reuters.

На месте крушения работают спасатели полицейские и военные. G1 сообщает, что больницы в Виньедо и соседнем городе Валиньюс начали готовить к возможному приему пострадавших.

Как сообщает CNN Brazil со ссылкой на данные авиакомпании, самолет выполнял внутренний рейс из Каскавеля в Гуарульюс.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находясь на мероприятии на юге страны, попросил собравшихся встать и почтить минутой молчания память предполагаемых погибших при крушении самолета. Он сказал, что, по-видимому, все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту, погибли. Глава государства не уточнил, как была получена эта информация, отмечает New York Post.