82 смертельных случая из-за применения препаратов для лечения сахарного диабета и похудения зафиксировано в Великобритании, пишет Sun со ссылкой на агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

По данным газеты, 35 летальных случаев были связаны с применением «Саксенды» и «Виктозы», оба препарата содержат лираглутид, 29 погибших принимали препараты на основе семаглутида, включая «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас». 18 погибших принимали «Мунджаро» с действующим веществом тирзепатид, отмечает Sun.

Препарат «Оземпик» зарегистрировали в 2017 году, в Великобритании его использование разрешили в 2019 году. «Мунджаро» получил одобрение в 2023 году. По данным газеты, что около полумиллиона британцев в настоящее время принимают эти препараты, и ожидается, что через год их число удвоится.

Изначально «Оземпик» позиционировался как гормон для контроля уровня сахара у людей с диабетом второго типа, но после открытия его способность контролировать аппетит стал использовать для похудения.