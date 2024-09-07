В графстве Большой Манчестер в Англии обнаружили массовое захоронение новорожденных, передает Sky News. В могиле площадью около 13,5 кв. м нашли 303 тела, большинство из которых принадлежат младенцам и маленьким детям.

По данным Sky News, могилу на кладбище Ройтон обнаружила женщина, которая искала место погребения своих братьев. Один из них был мертворожденным, а другой умер в 1962 году спустя пять часов после рождения. Женщина отправилась на поиски тел после того, как прочитала историю Джины Джейкобс, которая в 2022 году нашла своего сына, мертворожденного в 1969 году, в братской могиле на другом британском кладбище.

По словам представителей местных властей, женщина, нашедшая захоронение, «испытала глубокое чувство утраты и несправедливости». Ей понадобилась помощь, чтобы справиться с травмой, полученной от находки.

Sky News отмечает, что 146 тел в могиле принадлежали мертворожденным, 128 — младенцам и маленьким детям. Установлены имена 147 человек; для того, чтобы идентифицировать остальные тела, специалисты перепроверяют все имеющиеся записи и обновляют базу онлайн-данных.

Эта могила — не единственная в своем роде на кладбище Ройтон, там есть еще три могилы аналогичного размера, отметили власти.

«Настоятельно рекомендовали забыть»

Sky News напоминает, что до середины 1980-х в Великобритании мертворожденных нередко забирали у родителей, которые не знали, куда их увозят. В благотворительной организации Sands подтвердили, что с родителями мертворожденных детей или детей, умерших вскоре после рождения, не советовались по поводу организации похорон.

«Родители обычно не принимали участия в этом процессе, а многим не говорили, что случилось с телом их ребенка», — пояснили в Sands, добавив, что во многих случаях мертворожденных хоронили в общей могиле с другими младенцами.

Sands утверждает, что «как среди специалистов, так и в обществе в целом существовало общее мнение, что лучше всего продолжать жить так, как будто ничего не произошло». По данным организации, в середине 1980-х ситуация начала меняться.

В 2015 году Институт управления кладбищами и крематориями в своем журнале сообщил, что многих младенцев хоронили в неосвященном месте, ссылаясь на то, что их не крестили. Родителям при этом «настоятельно рекомендовали забыть» о случившемся.