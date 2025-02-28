Европейские активисты утверждают, что «связанная с Россией» сеть телеграм-каналов предлагает жителям Великобритании за вознаграждение в криптовалюте совершать акции, направленные на разжигание межрелигиозной вражды. Об этом пишет The Guardian.

В статье говорится, что британская полиция якобы расследует инциденты, связанные с нанесением «исламофобских граффити» на стены мечетей и школ в южном и восточном Лондоне в начале февраля.

Guardian утверждает, что некоторые каналы распространяли PDF-файлы с инструкциями по изготовлению взрывных устройств и чертежи для 3D-печати оружия. По данным газеты, на улицах британских городов появились плакаты с QR-кодами, ведущими в эти каналы и связанные с ними аккаунты TikTok.

Информацию о «сети каналов» полиции передала организация Hope Not Hate, которая утверждает, что угроза куда серьезнее, чем «подстрекательство к насилию», и речь якобы может идти о финансировании нападений. Аналогичные заявления сделали представители благотворительных организаций Community Security Trust (CST) и Tell Mama, которые отслеживают преступления на почве ненависти против евреев и мусульман.

По данным британской статистики, в 2024 году количество «исламофобских нападений» в стране увеличилось на 73%. Глава МИ5 Кен МакКаллум еще в октябре заявил, что российская разведка якобы поставила перед собой задачу создать «постоянный хаос на улицах Великобритании и Европы».

Старший научный сотрудник Hope Not Hate Грегори Дэвис предположил, что телеграм-каналы могут использоваться для «вербовки людей с целью совершения актов насилия». «Мы считаем, что люди, управляющие сетью, используют различные средства для прямого контакта с крайне правыми британскими активистами и, вероятно, в частном порядке подстрекают их к совершению актов террора», — заявил активист.

Депутат парламента от Лейбористской партии Стелла Кризи, в избирательном округе которой Уолтемстоу появились «исламофобские граффити», призвала власти страны «воспринять заявления активистов как правдоподобные и отнестись к ним серьезно».

Директор Tell Mama Иман Атта заявила, что они сообщили о каналах Telegram в полицию: «В мусульманских общинах есть чувство тревоги и беспокойства за их безопасность, особенно с учетом того, что через пару дней начнется Рамадан».

В качестве доказательства «российского следа» активисты представили учетную запись администратора одного из каналов, где был выложен скриншот из соцсети Х на русском языке. Кроме того, как указали правозащитники, в некоторых сообщениях каналов используется кириллица.

Представитель Министерства внутренних дел Великобритании заявил: «Национальная безопасность является главным приоритетом любого правительства. Мы крайне серьезно относимся к любой вредоносной деятельности, которая может представлять существенную угрозу нашей безопасности и общественной безопасности, поэтому ускорили работу над Законом о безопасности в интернете, который обяжет соцсети удалять незаконный контент».