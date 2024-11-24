В Великобритании впервые проводится крупное научное исследование, призванное установить, является ли раздача денег бездомным более эффективным способом сокращения бедности, чем традиционные формы помощи. О проекте рассказывает газета Guardian.

Исследование финансируется британским правительством и проводится Королевским колледжем Лондона (KCL) и благотворительной организацией по борьбе с бездомностью Greater Change. Оно охватывает 360 человек в Англии и Уэльсе. Половина из них продолжат получать помощь от благотворительных организаций, а остальные пройдут собеседование с консультантами Greater Change, которые изучат их финансовые проблемы и согласуют оплату насущных трат — арендных депозитов, долгов, оборудования для работы, бытовой техники, мебели или одежды. Прямых выплат малоимущим не будет, поскольку в таком случае по закону они лишатся прав на социальные пособия.

Руководящий экспериментальным правительственным подразделением KCL профессор Майкл Сандерс пояснил, что они с коллегами пытаются конкретизировать параметры денежных дотаций, которые сделают эту меру помощи нуждающимся наиболее эффективной. «Когда это работает? Для кого это работает? Какие суммы нужно дать людям, чтобы это работало?» — перечислил он вопросы, на которые должно ответить исследование.

Одна из первых схем денежных переводов малоимущим была реализована в Мексике в 1997 году, и с тех пор они использовались по всему миру, но в основном — в странах с низким и средним уровнем дохода населения. Кроме того, эти меры всегда встречали противодействие со стороны чиновников и представителей общественности, которые заявляли, что получатели денег потратят их «неразумно».

Однако в 2023 году канадские исследователи обнаружили, что выдача примерно $5,3 тысячи полусотне бездомных в Ванкувере оказалась более эффективной, чем трата бюджетных денег на их размещение в приютах, и позволила сэкономить $550 на человека.

В Великобритании до сих пор проводились только небольшие исследования, например, программа Joseph Rowntree Foundation в 2012 году, которая затронула всего 12 бездомных. По словам Сандерса, нынешнее исследование, очевидно, станет первым крупным в стране и, возможно, во всем мире. Помимо испытания с Greater Change, специалисты KCL работают над четырьмя другими похожими проектами.

За последние шесть лет Greater Change помогла примерно 1300 бездомным и другим бездомным в Лондоне. «В среднем каждый человек, которому мы помогаем, экономит почти $44 тысячи [государственных расходов]», — утверждает соучредитель этой благотворительной организации Джонатан Тан.

Около половины клиентов Greater Change ранее были вовлечены в систему уголовного правосудия. По данным британского правительства, после освобождения из мест лишения свободы 13% заключенных становятся бездомными, что резко повышает риск повторного совершения ими преступлений.

Некоторые из них рассказали Observer, что специально нарушили закон, чтобы вернуться в тюрьму. Уровень рецидива среди освобожденных из-под стражи или находящихся под следствием правонарушителей в Англии и Уэльсе в 2022 году составил 33,2%.