В Великобритании на 87-м году жизни умер бывший полковник КГБ СССР и агент британской разведывательной службы МI6 Олег Гордиевский. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, бывший двойной агент умер у себя дома в Суррее (графство в Великобритании), где он жил под защитой полиции с тех пор, как в 1985 году СССР заподозрил его в антигосударственной деятельности. Как отмечает «Би-би-си», смерть экс-агента КГБ не рассматривается как подозрительная.

Олег Гордиевский родился 10 октября 1938 года в семье сотрудника НКВД. После окончания МГИМО в 1962 году поступил на службу в Комитет государственной безопасности. Работал в отделе Первого главного управления КГБ, отвечавшем за Великобританию и скандинавские страны.

В 1974 году он начал свою деятельность в качестве агента MI6, а в 1980-х был направлен в Великобританию в качестве резидента КГБ. Советская разведка узнала об измене Гордиевского в 1985 году. Информация была раскрыта благодаря Олдричу Эймсу, высокопоставленному сотруднику ЦРУ, который ранее сотрудничал с КГБ. Двойной агент был вызван обратно в СССР, но до своего ареста сумел бежать из страны с помощью британских дипломатов.

После бегства против Гордиевского завели уголовное дело по статье 64 УК РСФСР (измена родине). В ноябре 1985 года его приговорили к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор не отменили даже после распада СССР.

В 2007 году королева Елизавета II удостоила Олега Гордиевского высшей награды — ордена Святых Михаила и Георгия, лично вручив ему эту награду в Букингемском дворце.

Олег Гордиевский — автор нескольких книг об операциях и методах КГБ, а его мемуары «Следующая остановка — расстрел» были опубликованы в России.