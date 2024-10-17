Контртеррористическое подразделение британской полиции проверяет возможную причастность России к пожару на складе DHL в Бирмингеме, пишет газета The Guardian. Пожар произошел 22 июля, в результате возгорания никто не пострадал.

По сообщению издания, полиция проверяет версию, согласно которой «российские шпионы» могли подложить взрывное устройство на самолет, летевший в Великобританию. Предполагается, что в дальнейшем именно это устройство якобы загорелось на складе DHL.

Уточняется, что пожар произошел на складе, где обрабатываются посылки для доставки. Посылка, которая привела к возгоранию, прибыла на склад DHL на самолете — хотя неясно, был ли он грузовым или пассажирским. Если бы пожар возник во время полета, последствия могли оказаться серьезнее.

Аналогичный инцидент произошел в тот же период в Германии, напоминает The Guardian. Там на объекте DHL в Лейпциге загорелась подозрительная посылка, которую готовились вскоре погрузить на рейс.

Глава германского Федерального ведомства по охране конституции (контрразведка ФРГ) Томас Хальденванг на этой неделе сообщил, что самолет мог потерпеть крушение, если бы пожар возник во время полета. Хальденванг обвинил в инциденте «российские спецслужбы».

Следователи изучают связь между пожарами в Бирмингеме и Лейпциге. В Британии подозревают, что произошедшее может быть частью более широкой кампании, которую «российские шпионы» якобы проводят по всей Европе.

В материале издания говорится, что цель таких действий может состоять в том, чтобы причинить ущерб западным союзникам Украины. Кремль обычно отрицает причастность к диверсионной деятельности, добавила газета.