Силовики освободили итальянского бизнесмена, которого похитили в центре Москвы и увезли в Брянск, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК). Задержано четверо подозреваемых.

Как утверждает источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти. По версии следствия, 28 июня четверо мужчин напали на итальянского бизнесмена около жилого дома в центре Москвы. Угрожая пистолетом и применяя насилие, они затащили его в автомобиль и увезли в Брянск. Там для похищенного заранее было подготовлено помещение, отмечает СК.

Следствие установило, что незадолго до похищения у Гуидотти возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что о пропаже бизнесмена сообщила работница российского представительства одной из итальянских компаний.

На опубликованных Волк кадрах видно, что для освобождения итальянца силовики проникали в дом через окна. Один из подозреваемых заявил, что «понятия не имеет» по какому поводу его задержали. Также на кадры попал похищенный мужчина: он лежал на кровати, прикованный наручниками.

Бизнесмена освободили, его жизни ничего не угрожает. Помимо этого, в ходе обыска оперативники изъяли пистолет, который был отправлен на исследование.

Четверых мужчин в возрасте от 21 до 36 лет задержали. Им предъявлено обвинение по статье о похищении (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ).