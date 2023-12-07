Ученица открыла стрельбу в гимназии Брянска, после чего покончила с собой, пострадали три человека. Об этом сообщает управление МВД по Брянской области.

Инцидент произошел в гимназии № 5 Бежицкого района города Брянска.

«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой», — сообщили в полиции.

Позже в МВД уточнили, что в результате стрельбы пострадали пять человек, одна из раненых одноклассниц стрелявшей умерла.

Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Администрация Брянска сообщала в своем телеграм-канале о двух погибших и четырех пострадавших. «Возможно, одна из погибших — сама девушка, которая выстрелила в себя», — говорилось в сообщении, которое цитирует РИА Новости. Позже сообщение было удалено.