В поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области в результате атаки дрона получили ранения двое мирных жителей, они были доставлены в районную больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб», — отметил глава региона.
По его словам, в результате сбросов взрывных устройств были повреждены окна и балконы в многоквартирном доме.
«Также повреждены несколько автомобилей. Обследование территорий продолжится в светлое время», — добавил Богомаз.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. По его словам, семьям будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
Всего в ночь на 4 апреля, как сообщает Минобороны, над российскими регионами были сбиты 107 беспилотников:
- 34 БПЛА — над Курской областью,
- 30 — над Орловской областью,
- 18 — над Липецкой областью,
- 7 — над Калужской областью,
- 4 — над Ростовской областью,
- 4 — над акваторией Азовского моря,
- 3 — над Тамбовской областью,
- 3 — над Московским регионом,
- 2 — над Брянской областью,
- один — над Воронежской областью,
- один — над Тульской областью.
Утром 3 апреля Богомаз писал, что шесть беспилотников самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не было.