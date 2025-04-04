В поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области в результате атаки дрона получили ранения двое мирных жителей, они были доставлены в районную больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб», — отметил глава региона.

По его словам, в результате сбросов взрывных устройств были повреждены окна и балконы в многоквартирном доме.

«Также повреждены несколько автомобилей. Обследование территорий продолжится в светлое время», — добавил Богомаз.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. По его словам, семьям будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Всего в ночь на 4 апреля, как сообщает Минобороны, над российскими регионами были сбиты 107 беспилотников:

34 БПЛА — над Курской областью,

30 — над Орловской областью,

18 — над Липецкой областью,

7 — над Калужской областью,

4 — над Ростовской областью,

4 — над акваторией Азовского моря,

3 — над Тамбовской областью,

3 — над Московским регионом,

2 — над Брянской областью,

один — над Воронежской областью,

один — над Тульской областью.

Утром 3 апреля Богомаз писал, что шесть беспилотников самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не было.