В Приморском крае рано утром раздались два взрыва в районе бухты Десантная (в 10 км от Владивостока). После этого в воздух был поднят вертолет, выставлено оцепление.

Шаморовскую трассу между бухтой Шамора и поселком Щитовая перекрыли, сообщает издание VL.ru.

Причину случившегося власти пока не называют. На перекрытой трассе у водителей проверили вещи. досматривали автомобили, ссылаясь на некие следственные действия.

«В результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — заявили в Антитеррористической комиссии Приморского края.

После 12.00 30 мая по местному времени движение на трассе восстановили.

Как рассказали VL.ru очевидцы, после взрывов на дороге они заметили два эвакуатора с автомобилями, затянутыми тентами.