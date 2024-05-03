В Буркина-Фасо 3 мая прошел антиамериканский митинг, сообщает издание «Африканская инициатива». Около тысячи человек требовали закрытия посольства США или публичных извинений на фоне обвинений буркинийской армии в массовых убийствах.

В феврале север Буркина-Фасо атаковали боевики “Исламского государства”*. Террористы напали на религиозные общины близ границы с Мали, в том числе на католическую церковь в Эссакане и на мечеть в Натиабоани. Жертвами боевиков ИГ* стали десятки человек.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 25 апреля выпустила доклад, в котором говорилось, что армия Буркина-Фасо в те же дни февраля, когда произошли теракты, «без суда и следствия» расстреляла 223 человека, в том числе 56 детей.

Власти Буркина-Фасо после выхода доклада заблокировали в стране вещание нескольких западных СМИ, в том числе радиостанций BBC Africa и «Голос Америки»**, обвинив их в распространении недостоверной информации о массовых убийствах. По мнению буркинийского правительства, это было сделано для дискредитации вооруженных сил страны и подстрекательства к беспорядкам.

* организация признана в России террористической и запрещена

** издание внесен Минюстом России в реестр иноагентов