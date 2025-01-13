На станции Ангаракан в Бурятии произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда, говорится в телеграм-канале регионального управления МЧС. ЧП привело к повреждению контактной сети и нарушению габарита пути.

В результате инцидента был задержан пассажирский поезд №98 Кисловодск—Тында, ему пришлось вернуться на станцию Северобайкальск.

«Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из н.п. Таксимо и г. Северобайкальск», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сказано в сообщении пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД).

«Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — уточнили в ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога сообщает, что в ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников магистрали.

В результате схода вагонов повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет» , — сказано в сообщении.