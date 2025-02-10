Автомобиль УАЗ сбил четырехлетнюю девочку, катавшуюся на тюбинге в селе Ошурково Иволгинского района Бурятии. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.

«По предварительным данным, сегодня днём в с. Ошурково 25-летний водитель автомобиля «УАЗ» совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, девочка каталась на горке в сопровождении своего дедушки.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с травами различной степени тяжести. В ходе проверки приехавших на место происшествия сотрудников ГИБДД было установлено, что водитель не имеет водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,25 мг/л).

«ГИБДД напоминает правила безопасности при катании на «ватрушках»: кататься нужно только в строго отведенном для этого месте, убедиться в отсутствии на пути людей и препятствий, а также пересечении спуска с проезжей частью», — предупредили в МВД.

В конце января первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала РИА Новости о разработке ГОСТа для катания на тюбинге. По ее словам, создание ГОСТа призвано решить две проблемы, связанные с этим видом развлечения — расположение головы, которое не позволяет увидеть направление, в котором движется человек, а также отсутствие возможности затормозить.

«Когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит», — пояснила она.

Буцкая также выразила уверенность, что представленные в настоящий момент на рынке модели тюбингов должны быть часть аттракциона «зимняя горка», где дети едут по безопасной траектории, где нет преград, которые могут представлять опасность для их здоровья.