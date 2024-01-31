В украинский бюджет поступили первые денежные средства, арестованные в результате антироссийских санкций. Об этом написал на своей странице в фейсбуке (принадлежит Meta*). глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль. По его словам, речь идет о сумме в размере более 32 млн гривен ($850 тыс.).

Коваль заявил, что в украинскую казну поступили средства губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны, а также одной из фирм российского миллиардера Олега Дерипаски.

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен (около $850 тыс.) уже поступили в государственный бюджет», — рассказал Коваль.

Он добавил, что конфискация активов будет продолжаться и коснется всех, кто находится в санкционном списке Киева. В соответствующем перечне, утвержденном Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, могут быть не только иностранные лица, но и украинские граждане.

Сальдо, комментируя конфискацию приписываемых ему активов, сообщил в своем телеграм-канале, что готов «нарисовать в сотни раз больше так называемых долларов», если украинская армия будет финансироваться подобным образом. «Пусть пользуются», — добавил он.

Указ о введении санкций против Олега Дерипаски президент Украины Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года. Согласно распоряжению главы государства, все украинские активы лиц, включенных в санкционный список, должны быть заблокированы на 10 лет.

В январе 2023 года украинский Минюст подал иск о взыскании активов Дерипаски в счет государства. Позже в СБУ сообщили, что украинский суд согласился передать в государственную собственность все активы российского миллиардера. Их сумма оценивалась примерно в $270 млн. Летом 2023 года Госбюро расследований Украины отчиталось о национализации связанных с Дерипаской активов, в числе которых были названы Николаевский глиноземный завод и Глуховский карьер кварцитов.

Владимир Сальдо был включен в украинский санкционный список в октябре 2022 года. В ноябре 2023-го суд в Одессе признал его виновным в госизмене и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. Кроме того, украинский суд постановил конфисковать имущество Сальдо, а также активы родственников губернатора. Речь шла о нескольких земельных участках в Херсонской области, недвижимости в Херсоне, Ялте и Одессе, автомобиле, а также четырех компаниях.

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