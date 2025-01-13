В Чечне родители 180 мальчиков, появившихся на свет 31 декабря 2024 года и названных в честь национальных героев, получат по 500 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

В тройку наиболее популярных вошли имена полководца Байсангура Беноевского (79), первого имама Кавказа Шейха Мансура (53) и первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова (23).

«Я благодарен всем, кто дал своим детям имена наших национальных героев. Это очень важный шаг, который не только отражает уважение к истории и подвигам предков, но и закладывает важный пример для будущих поколений. Ведь сохраняя память о наших героях, мы укрепляем свои корни и передаем детям ценности, которые всегда были основой нашей культуры», — написал Кадыров.

По словам чеченского лидера, социальная акция была приурочена к Году истории, который проходил в республике в минувшем году.

Как рассказал руководитель региона, всего в указанный день родилось 222 ребенка.

Кадыров отметил, что выплаты будут проведены в ближайшее время. Он добавил, что денежные средства от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в рамках акции поступят через Министерство здравоохранения республики.