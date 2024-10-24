В пригороде Грозного неизвестные напали на колонну Росгвардии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Нападавших ищут.

«В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», — сообщили в Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что пострадавшего госпитализировали.

«Проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших», — добавили в Росгвардии (цитата по ТАСС).

По данным телеграм-канала Baza, на росгвардейцев напали около полудня 24 октября в станице Петропавловской Грозненского района Чечни. На кадрах, которые опубликовал канал, видны множественные отверстия от пуль на корпусе военного грузовика.

«Несколько человек подкараулили ведомственный «Урал» на трассе <…> и открыли по нему огонь, после чего скрылись», — пишет Shot.

Обстрел велся с дистанции, сообщил источник РЕН ТВ.

По данным источника «Вечерних ведомостей», погибший росгвардеец — 34-летний уроженец Тюменской области Дмитрий Верещенко. Собеседник уточнил, что мужчина проживал в свердловском Новоуральске.