В Чечне задержали адвоката Тимура Идалова, обвиняемого в угрозе убийством прокурору из-за сравнения гособвинителя с персонажем сериала «Спрут» комиссаром Каттани. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Идалову вменяется угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде (ч. 2 ст. 296 УК). Адвоката доставили в Москву для участия в судебном процессе, где он должен выступить с последним словом, сообщает телеграм-канал 112.

По версии следствия, в октябре 2022 года Идалов, выступая в Никулинском суде Москвы в качестве защитника, угрожал убийством женщине-прокурору. Он «отождествил» ее с начальником криминальной полиции комиссаром Каттани из итальянского телесериала «Спрут» и «дополнил свое высказывание фактом о его гибели — расстреле, совершенном группой лиц из огнестрельного оружия».

Как писал «Ъ», Идалов сказал гособвинителю: «Вы что, комиссар Каттани? Так его расстреляли». Адвокат Идалова Мурад Мусаев утверждал, что между защитником и прокурором произошла «заурядная перепалка», но «спустя полгода произнесенную им тогда реплику решили квалифицировать как угрозу».

Идалова задержали в апреле 2023 года. При обыске у него нашли два ружья «Сайга-12» и другое оружие. По словам Мусаева, у его подзащитного имелся охотничий билет и лицензия на коллекционирование оружия.

Идалова арестовали, но позже Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий, после чего адвокат уехал из столицы и был объявлен в розыск. Сам Идалов утверждал, что улетел в Грозный из-за проблем со здоровьем матери, а в Чечне сам почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Тимур Идалова защищал Алихана Белхороева ― фигуранта дела об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Он также был адвокатом Марата Кадырова, проходившего по одному делу вместе с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

В 2003 году Идалова приговорили к 15 годам заключения по делам о похищении человека, в том числе кандидата в президенты Армении Сержа Джилавяна, вымогательстве, хранении оружия и наркотиков. Позже срок сократили до 10 лет, исключив из обвинения хранение наркотиков. В 2014 году Мосгорсуд отменил обвинительный приговор и признал за Идаловым право на реабилитацию.