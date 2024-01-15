В Чечне задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя села Воскресеновское. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров. Кадры убийства, снятые от первого лица, распространились в соцсетях 14 января.

30-летний подозреваемый скрывался в лесу, но был отслежен сотрудниками МВД по Шелковскому району Чечни и задержан, сообщил Кадыров.

«Кадры, цинично снятые убийцей, облетели мессенджеры в считанные минуты. <…> Мотивы его поступка предстоит установить следствию», ― говорится в посте Кадырова.

Следственное управление СК по Чеченской республике подтвердило задержание подозреваемого ― 30-летнего жителя Гудермеса. На допросе он признался, что «совершил убийство из-за неприязненных отношений к убитому», сообщили в ведомстве.

По данным следствия, днем 14 января мужчина напал на 55-летнего жителя Воскресеновского во дворе частного дома и нанес ему множественные ножевые ранения. Пострадавший умер на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе чеченского управления ведомства Виталию Волкову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Телеграм-канал Mash Gor, опубликовавший кадры убийства, назвал убитого муллой и предполагал, что преступление совершено из кровной мести. Как сообщает «Кавказ.Реалии»*, нападавший сказал на видео по-чеченски: «Я принес тебе подарок от брата». На кадрах виден ребенок — предположительно сын убитого, писал Mash Gor.

* признан Минюстом России иноагентом