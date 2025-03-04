Власти Чехии вновь зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает издание Denník N со ссылкой на главу чешского Минпромторга Лукаша Влчека.

По его словам, недостатка в сырье для нужд чешских компаний и домохозяйств нет. В случае долгосрочного прекращения поставок из Дружбы Чехия может перейти на поставку по итальянскому нефтепроводу TAL+, который технически готов, добавил Влчек.

«О ситуации мы знаем и решаем ее. Нефтеперерабатывающие заводы в Чешской Республике хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время мы создали надежную систему государственных материальных резервов», — сказал он.

Влчек ничего не сказал о причинах остановки поставок нефти по «Дружбе».

Чешская трубопроводная MERO CR располагает информацией о прекращении поставок нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба», передает «Интерфакс».

«Мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, особенно с Orlen Unipetrol и Государственным управлением материальных резервов, и оперативно разбираемся со всем инцидентом», — сообщили в пресс-службе компании.

В MERO CR добавили, что на текущий момент существенных ограничений на поставку нефти на НПЗ Чехии нет, поскольку компания готова к подобным событиям.

«Благодаря государственным материальным резервам возможно восполнение кратковременных дефицитов нефти и нефтепродуктов на срок до 90 дней», — заверили в компании.

В начале декабря 2024 года в Чехии произошел аналогичный случай, поставок не было несколько дней. Тогда чешское правительство приняло решение о предоставлении оператору чешских заводов Orlen Unipetrol займ в объеме 330 тысяч тонн нефти из аварийных резервов для покрытия поставок нефти в случае длительного перебоя в поставках. При этом в Транснефти заявляли, что по российской территории трубы нефть поставляется в штатном режиме.

В середине января Reuters писало, что Чехия планирует отказаться от поставок нефти из России. Вместо трубопровода «Дружба» страна намерена использовать Трансальпийский TAL. По данным агентства работы по модернизации инфраструктуры уже завершились, впереди — тестирование и сертификация.

Обновление нефтепровода, проходящего через Трансальпийский регион и соединяющего северо-восточную часть Италии с южной Германией, даст возможность удвоить его пропускную способность для Чехии, отмечало Reuters. Теперь она составит 8 млн тонн в год.

По данным агентства, этот участок нефтепровода обеспечивает работу шести нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Фобурский в ФРГ. Оттуда по трубопроводам компании Mero горючее поступает на чешские НПЗ — Литвиновский и Кралупский. Оператор намерен увеличить поставки со второго квартала.

В публикации утверждалось, что TAL уже может обеспечить потребности Чехии в случае перебоев с поставками по нефтепроводу «Дружба».