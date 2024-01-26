В Челябинске чемпион России по боксу Андрей Стоцкий в ходе бытовой ссоры со знакомым получил ранение из травматического пистолета. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, сейчас оперативники ищут второго участника конфликта, личность которого удалось установить.

В Федерации бокса Челябинской области рассказали, что нападение на Стоцкого было совершено в ночь на 26 января. Сейчас он, по данным организации, находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. Травма не повлияет на ход тренировок, заявили в федерации, добавив, что спортсмен скоро поедет на сборы в Приэльбрусье, чтобы набирать форму на предстоящий сезон.

В больнице №9, куда госпитализировали боксера, порталу URA.ru сообщили, что Стоцкий сам обратился за медицинской помощью: врачи обработали спортсмену раны, извлекли одну резиновую пулю. Сейчас он находится под наблюдением в травматолого-ортопедическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Источник портала 74.RU рассказал, что конфликт, в результате которого Стоцкий получил ранение из пистолета, произошел из-за ревности. По словам собеседника издания, боксер, находясь в гостях у знакомых, якобы оказывал знаки внимания супруге приятеля, и тот выгнал спортсмена из дома.

«Все в тот момент были нетрезвы, а когда в голове прояснилось, товарищ предложил спортсмену обсудить ситуацию, потому что вопросы к нему остались. Вечером они встретились, но спокойного разговора не получилось», — пояснил источник портала.

По информации 74.RU, на встречу Стоцкий пришел с ножом, а его приятель взял с собой травматический пистолет. После словесной перепалки и знакомый боксера решил выстрелить в него.

«В итоге Стоцкий уехал в больницу, а его товарищ сбежал. Спортсмен поначалу писать заявление в полицию отказывался, но в итоге все-таки сделал это», — отмечает портал.

Андрей Стоцкий выступает в тяжелом и супертяжелом весе. С 2021 года он входит в сборную России по боксу. В том же году Стоцкий завоевал титул чемпиона России по боксу в весовой категории до 92 кг. Спортсмен также является бронзовым призером Всероссийской спартакиады, победителем командного Кубка России и чемпионом мира среди молодежи.