В Челябинске ученик пришел в школу с молотком и напал на других школьников и педагогов, сообщил губернатор области Алексей Текслер. По его словам, пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь.

Как отметил глава региона, инцидент произошел в школе № 68. Местное издание 74.RU пишет, что учебное заведение расположено в Ленинском районе города.

По предварительным данным, нападение совершил 13-летний ученик, сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, подросток был вооружен не только молотком, но и ножом.

Источник в правоохранительных органах заявил 74.RU, что, помимо молотка и ножа, у подростка был пневматический пистолет, но «до стрельбы дело не дошло».

По информации телеграм-канала Shot, нападавший — 13-летний Роман — прошел на первый урок с молотком в рюкзаке, а на занятии достал его и «начал хаотично бить одноклассников».

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова сообщила, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

«Официальная информация будет позже. Работают и следственные органы, и СК, и глава города, ее замы, министерство здравоохранения. <…> Пострадавшие дети получают помощь. По моим данным, четыре человека», — приводит слова Майоровой 74.RU.

Челябинский телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что в результате нападения 13-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — не только дети, медицинская помощь потребовалась и одной из учительниц, отметил канал.

Shot утверждает, что нападавший «проломил череп» своей 13-летней однокласснице Валерии Е. Пострадавшая учительница преподает химию, она была ранена после того, как бросилась спасать детей, добавил канал.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации», — написал губернатор региона.

На входе в школу установлены рамки-металлодетекторы, но они не сработали на молоток, пишет Shot.