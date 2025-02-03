Двух жителей Челябинской области приговорили к 7 и 8,5 годам колонии строгого режима по делу об организации наркошопа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Сосновский районный суд признал фигурантов виновными в преступлении по статье о покушении на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере. Правоохранители задержали мужчин в мае 2024 года. При них был обнаружен килограмм мефедрона.

По версии следствия, фигуранты создали в даркнете онлайн-магазин, через который продавали запрещенные вещества. Один из них занимался поиском продавцов продавцов наркотиков и их закупкой, а другой — фасовкой, а также предоставлял машину для перевозки.