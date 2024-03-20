Минобразования Чувашии начало служебную проверку из-за требования начальника отдела органа опеки и попечительства администрации Чебоксар Ларисы Ильиной собрать сведения о семьях, в которых детей оставляют с бабушками и дедушками. Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

Письмо с таким требованием Ильина поручила разослать директорам местных школ и детских садов. Как отмечает «Коммерсантъ», в нем чиновница указала, что недопустимо «на длительное время» оставлять детей под присмотром бабушек, дедушек и других родственников. В таком случае, по ее мнению, родители должны оформлять опеку, иначе им может грозить штраф до 500 рублей «за неисполнение своих обязанностей» (ст. 5.35 КоАП). Среди прочего, Ильина попросила учебные заведения провести с отцами и матерями разъяснительные беседы на эту тему.

На письмо Ильиной отреагировала депутат Госдумы Ирина Филатова. Она назвала инициативу чиновницы «опасной и аморальной самодеятельностью» и направила обращения главе Чувашии Олегу Николаеву, вице-премьеру России Татьяне Голиковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

«Трактовка ситуаций нахождения с ближайшими родственниками несовершеннолетних как оставление их в опасности является циничным передергиванием норм законодательства о защите семьи и традиционных ценностей, частью которых является многопоколенная семья, активное участие бабушек и дедушек в воспитании внуков», — цитирует «Коммерсантъ» текст обращений.

Среди прочего, Филатова считает, что подобная инициатива может стать «веской причиной для принятия решений об отказе от рождения детей», поскольку у граждан будет появляться «осознание необходимости личного, непрерывного присутствия рядом с ребенком на протяжении многих лет под угрозой дальнейшего отобрания его из семьи».

В Минобразования Чувашии допустили, что в письме могла быть некорректно использована формулировка закона. В ведомстве пояснили, что временную опеку над детьми законным представителям рекомендуется оформлять на период, когда «по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности». Однако сам по себе факт нахождения детей у близких родственников не требует уведомления органов опеки и попечительства, указывает министерство.

После проверки инициативы Ильиной «будут приняты определенные меры», сообщила исполняющая обязанности замглавы администрации Чебоксарского муниципального округа Татьяна Иванова. «Возможно, в действиях нашего должностного лица могут быть выявлены нарушения», — отметила она.

В то же время в телеграм-канале администрации добавили, что «ни о каком лишении контактов с бабушками, дедушками или иными близкими родственниками не может быть и речи». Чиновники утверждают, что в письме говорится о том, что «только родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей».

«Это значит, что в случае оставления родителями своих детей <…> важно оформлять соответствующие документы <…> на близких родственников. В таком случае они получают право представлять интересы ребенка и выступать в защиту их прав», — говорится в заявлении администрации.

Отсутствие таких документов влияет на организацию «нормальной жизнедеятельности ребенка», считают чиновники.