На Большом пруду в Царском Селе под Санкт-Петербургом перевернулся понтон с 24 пассажирами. Один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

«Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным «112», все произошло при перевозке людей с острова на берег, они готовились к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

78.ру отмечает, что двухтонный понтон с мотором был рассчитан для перевозки только 12 человек. По информации издания, погибла 28-летняя актриса, которая должна была принять участие в запланированном частном мероприятии.