Трое подопечных социального центра в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края умерли от отравления, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК). По данным ТАСС, симптомы интоксикации неизвестным веществом выявлены еще у 18 постояльцев, четверо в тяжелом состоянии.

Об отравлении стало известно 28 ноября, когда сотрудники частной социальной организации «Рубикон» обнаружили тело постояльца, который, по всем признакам, скончался от отравления. Вскоре на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек, их экстренно госпитализировали. Двое из них умерли в больнице. Врачи диагностировали у пострадавших отравление, но его причину установить не смогли.

Управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. В социальном центре работают эксперты, которым предстоит установить источник отравления. Сотрудников и подопечных учреждения опрашивают следователи.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения федерального законодательства. Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел и поставлено на контроль. Источник в правоохранительных органах рассказал, что центр «Рубикон» специализируется на ресоциализации и адаптации бывших заключенных.