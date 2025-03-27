В центре Амстердама мужчина напал с ножом на прохожих. Пять человек получили ранения, сообщает телеканал NOS. Подозреваемого задержали.

Нападение произошло на улице Синт-Николаасстраат рядом с площадью Дам. Мотивы нападавшего не установлены, ведется расследование.

Для эвакуации пострадавших на площади приземлился медицинский вертолет. Место происшествия оцепили. Из-за инцидента было прервано заседание городского совета.

Сотрудник магазина тканей, рядом с которым произошло нападение, рассказал, что «услышал стук».

«Затем я увидел, что девушку ударили ножом. После чего молодой человек убежал», — сообщил он.

Посетители расположенного рядом бара увидели, как мужчина ударил ножом пожилую женщину.

«Она была со своим мужем. Я не заметил этого [нападения], пока женщина не упала на пол. Это было очень страшно», — рассказал сотрудник заведения.

Одна из прохожих заявила, что увидела, как человек в капюшоне «внезапно ударил женщину ножом». «Мужчина пошел дальше в сторону дамбы. Женщина упала на землю. Меня всю трясет, я могла быть тоже [на месте пострадавшей]. Я была в шоке», — сказала она.

Часть магазинов в районе, где произошло нападение, закрыли. Полиция призвала местных жителей и туристов воздержаться от посещения площади Дам и прилегающих к ней районов. Также правоохранители попросили очевидцев поделиться видеозаписями с места событий.

После нападения мэр Амстердама Фемке Халсема, начальник полиции Рене Де Бьюкелар и шеф полиции Петер Холла орагнизовали совещание, посвященное нападению. Пока неясно, будет ли пресс-конференция в связи с произошедшим, пишет De Stentor.