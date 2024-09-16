Утром 16 сентября в историческом центре Кельна произошел взрыв, пишет Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, взрыв прогремел на Хоэнцоллернринг между Рудольфплац и Эренштрассе. Kölner Stadt-Anzeiger уточняет, что инцидент произошел у клуба Vanity, его оцепили.

Идет ли речь о спланированном нападении, официально не уточняется. Других подробностей издание не приводит.

По словам сотрудника пожарной службы, его подразделение вызвали на место происшествия, но в тушении не было необходимости. Расследование продолжается, поясняет Kölner Stadt-Anzeiger. Полиция просит местных жителей пока избегать посещения района, в котором произошел взрыв.

Bild пишет, что, судя по фотографиям с места происшествия, взрыв произошел в холле клуба. По данным WDR, устройство взорвалось около 6:00 по местному времени (7:00 мск). В результате в подъезде обрушилась плитка и разбились оконные стекла.

Express указывает, что взрыв повредил часть здания. По данным издания, он был не случайным: камеры видеонаблюдения в подъезде зафиксировали мужчину в толстовке с капюшоном, который кладет сумку у входа в клуб, после чего происходит взрыв. Были ли у мужчины сообщники, на видео не видно.

По данным Express, погибших и пострадавших нет. В то же время General-Anzeiger Bonn утверждает, что один человек получил легкие ранения, его госпитализировали. Детали о личности пострадавшего не приводятся.

WDR сравнивает произошедший взрыв с серией нападений на жилые и коммерческие дома в земле Северный Рейн-Вестфалия. Как отмечает издание, за некоторыми из этих нападений стоит банда наркоторговцев, конфликтующая с группировкой из Рейнской области.