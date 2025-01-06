В центре Москвы избили серебряного призера чемпионата Европы по гребле на байдарках 2016 года Кирилла Ляпунова. Об этом в беседе с ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что Ляпунова избили неизвестные на Тверской улице, после чего он оказался в больнице с множеством травм. По данным SHOT, у него диагностировали перелом скулы и глазницы, а также гематомы глаз, век и лица. Телеграм-канал «Мутко против» пишет, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Исхаковой, Ляпунова избили неизвестные 3 января. Она отметила, что сейчас спортсмен уже находится дома и идет на поправку. Мужчину выписали из Боткинской больницы 5 января, передает РИА Новости.

«Кирилл сейчас находится дома, с ним все в порядке, приходит в себя… Ему говорить тяжело, главное было узнать, что у него стабильное состояние», — рассказала Исхакова.

Сам Ляпунов в разговоре с телеканалом РЕН ТВ рассказал, что инцидент произошел после отдыха с друзьями. Они уехали на такси, и спортсмен остался один. Дальнейшие события байдарочник вспомнить не смог.

«Я помню, как ребята в такси меня домой звали. Я не поехал, остался, а дальше что было, я не могу сказать», — поделился Ляпунов.

Он добавил, что намерен дальше наблюдаться у врача, а 9 января планирует проконсультироваться в отделении нейрохирургии.

Кириллу Ляпунову 38 лет. С 2009 года член российской сборной по гребле. Был двукратным победителем Универсиады 2013 года в Казани. Участвовал в Олимпийских играх 2016 года.