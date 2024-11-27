В центре Москвы произошла стрельба, в результате которой, предварительно, пострадал один человек. По данным телеграм-каналов Mash, Shot и Baza, выстрелы раздались после конфликта в «Кофемании».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел на Большой Никитской улице. Предварительно, есть один пострадавший, уточнили правоохранители.

Стрелявшие скрылись с места происшествия, предварительно, на автомобиле. На месте стрельбы найдены две оружейные гильзы, добавил ТАСС. Место происшествия оцепили, работает полиция.

По предварительной информации, конфликт произошел между мужчинами, которые сидели в «Кофемании» на Большой Никитской улице за одним столом, пишет Baza. В какой-то момент они вышли на улицу «поговорить», а спустя некоторое время раздались выстрелы.

При этом в самой «Кофемании» сообщили ТАСС, что не знают о произошедшем. «В заведении спокойная обстановка, оно работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

По данным Shot, разборки на улице после «словесной баталии» в заведении устроила компания из 5-7 человек. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил в область бедра своему оппоненту, все участники потасовки скрылись на автомобиле. Предварительно, огонь открыли из травматического оружия, сказано в публикации.

В ГУ МВД подтвердили, что стрельба произошла после конфликта в кафе, все участники происшествия скрылись, «пострадавших нет». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Mash утверждает, что полиция разыскивает пять человек.