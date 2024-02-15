На Пушкинской площади в центре Москвы начался пожар в здании «Известия холл», на месте работают экстренные службы, пишут телеграм-каналы SHOT и «112».

UPD: площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Как отметили в ведомстве, возгорание произошло на 1 этаже административного здания, находящегося на реконструкции.

По данным SHOT, пожар быстро распространяется внутри здания, а с крыши валит густой черный дым. Позже телеграм-канал уточнил, что пожарные работают по номеру 1-бис (когда сил двух направленных расчетов уже недостаточно).

В столичном департаменте транспорта сообщили об ограничениях движения на время работы экстренных служб.

«В связи с возгоранием по адресу Тверская улица, 18к1 перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового Кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку на время работы оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь концертного зала «Известия холл» — 2 тыс. кв м, вместимость до 2 тыс. человек. В основном зале 2 этажа. «Известия холл» находится рядом с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.

Mash пишет, что предварительно, возгорание произошло в ресторане. По данным телеграм-канала, эвакуированный персонал заведения не может найти одного сотрудника.