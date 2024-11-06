В центре Москвы загорелся жилой дом 1917 года постройки, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает Инфо24 со ссылкой на источник.

По данным ТАСС, возгорание произошло в доме номер 15 по адресу улица 3-я Тверская-Ямская. Агентство отмечает, что горят квартира и чердак здания, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В столичном МЧС уточнили, что специалисты ликвидируют «скрытое горение межэтажных перекрытий между 4-м и 5-м этажами, а также между 5-м этажом и чердаком жилого дома».

Пресс-служба «Мосгаза» опровергла информацию о том, что причиной пожара стал сетевой газ. По предварительным данным, произошло замыкание электропроводки, сказано в сообщении.

На месте продолжают работать оперативные службы и аварийно-спасательные бригады. В столичном Дептрансе предупредили о перекрытии движения на 3-й Тверской-Ямской улице.