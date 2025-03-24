На Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону горит фасад здания торгового центра. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратов, сообщает пресс-служба МЧС России. Огонь перекинулся на кровлю соседней жилой пятиэтажки.

Изначально к тушению были привлечены 70 сотрудников и 19 единиц техники МЧС.

Позже в МЧС сообщили, что огонь с горящего ТЦ перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома.

«Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе», — добавили в ведомстве.

Mash уточняет, что пожар, предположительно, начался с ночного клуба «Ля Мажор». По данным телеграм-канала, всех, кто находился внутри, вывели из ТЦ.

SHOT также пишет, что, предварительно, пострадавших нет. «Дым от пожара виден за несколько километров», — отмечает телеграм-канал.

Согласно последним данным, открытое горение на кровле ТЦ ликвидировано.

«Площадь пожара — 300 квадратов. Кровля соседнего здания горит на 800 квадратах. Из дома эвакуированы 15 человек», — сказано в сообщении МЧС.

Группировка сил и средств увеличена. К тушению привлечены 100 сотрудников и 29 единиц техники.