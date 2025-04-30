Пожар возник на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» в Тбилиси, на месте мобилизованы около десятка пожарных расчетов, передает Sputnik Грузия.

Очевидцы сообщили агентству, что огонь возник около 6 утра в магазине обуви на втором этаже. Продавцы активно освобождают территорию на рынке.

Ambebi передает, что возгорание началось на территории со складами одежды, фруктов и овощей. По предварительным даннным, никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются. Рядом с очагом находится тбилисский центральный железнодорожный вокзал.

В 2017 году на Вокзальной площади сгорело здание торгового центра «Детский мир». Тогда площадь поджара составила более 13 тыс. кв. м. В здании были магазины и золотая биржа «Мир золота».