В центре Тулы загорелся военный госпиталь, передают «Тульские известия».

«Горит здание госпиталя на углу улиц Советской и Союзной. Судя по фото — возгорание произошло на втором этаже», — пишет издание.

На кадрах с места событий виден черный дым на третьем этаже. Агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что площадь пожара составляет около 900 кв. м.

Корреспондент «Тульских известий» сообщил, что огонь распространился по верхнему этажу здания. На месте находятся шесть пожарных расчетов, спецтехника, спасатели, дежурит скорая. «Теперь задымление уже не только со стороны переулка, но и с фасада, выходящего на Советскую», — приводит издания слова корреспондента.

В правительстве Тульской области сообщили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуированы 57 человек, передает РИА Новости.

Предварительная причина пожара — неисправность проводки, заявил губернатор региона Дмитрия Миляев. Он уточнил, что на лечении в военном госпитале были срочники.

Госпиталь относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ, утверждает Mash. Рядом с ним находятся Тульский патронный завод и Кремль.