В Воронеже в кафе на улице Ленина произошел взрыв, повреждены стекла. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД по Наталья Куликова.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в кафе «Чайхана Восточный».

Как сообщили «Ъ» в управлении МВД по Воронежской области, в 3:00 в ОП-6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе на улице Ленина, и «последующим хлопке» внутри помещения. В ведомстве отметили, что пострадавших нет.

Mash со ссылкой на предварительное заключение экспертов пишет, что в здании сработало взрывное устройство. «Полицейские же изучают круг неприятелей владельца. По версии правоохранителей, так могли отомстить конкуренты», — отмечает телеграм-канал.