В центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово на юге Москвы проходят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС. По данным источника агентства в столичном ГСУ СКР, фигурантами которого стали два инспектора
Собеседник агентства отметил, что дело, предварительно, связано с предложениями инспекторов за денежное вознаграждение помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. Суммы вознаграждения составляли до 30 тыс. рублей, отметил источник.
Эту информацию также подтвердил источник РБК.
«Обыски проводятся в рамках проверки по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ)», — сказал он.
По данным телеграм-канала SHOT, уголовные дела возбуждены в отношении 33-летнего и 58-летнего инспекторов.
Ранее следователи провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы. Там находились 530 иностранцев, которых доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и «возможного совершения иных правонарушений».
Центр временного содержания расположен на 64-м километре Варшавского шоссе, в деревне Сахарово в Новой Москве. Его возглавляет полковник полиции Алексей Лагода. В центре содержатся иностранные граждане, которые подлежат административному выдворению, депортации или реадмиссии за нарушение российского законодательства.