В центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово на юге Москвы проходят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС. По данным источника агентства в столичном ГСУ СКР, фигурантами которого стали два инспектора

Собеседник агентства отметил, что дело, предварительно, связано с предложениями инспекторов за денежное вознаграждение помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. Суммы вознаграждения составляли до 30 тыс. рублей, отметил источник.

Эту информацию также подтвердил источник РБК.

«Обыски проводятся в рамках проверки по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ)», — сказал он.

По данным телеграм-канала SHOT, уголовные дела возбуждены в отношении 33-летнего и 58-летнего инспекторов.

Ранее следователи провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы. Там находились 530 иностранцев, которых доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и «возможного совершения иных правонарушений».